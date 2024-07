“No soy masoquista, ni tengo obsesión con Venezuela”: Congresista Uscátegui rompe el silencio y narra su retención en el vecino país

“Yo no es que sea masoquista o que tenga una obsesión con Venezuela o, por ganarme un titular de prensa pensar, eso no justifica la tranquilidad y el sufrimiento de mi familia que ya había sufrido bastante hace dos meses cuando estuve en Maiquetía, en calidad de observador del proceso de paz con Venezuela”, dijo.

El lunes 29 de julio, cuando venía de regreso a Bogotá, “se me dio por parar en el puente de tienditas y pregunté al oficial de Policía si podía acercarme al puente a grabar un video y, de pronto, mirar si alguien podía darme información de estas dos personas y la sorpresa fue que estando en territorio binacional, junto al puente, jamás pasé el punto fronterizo de Venezuela, yo no estuve en territorio venezolano. La guardia de ese país al verme se me acerca y me dice que no puedo estar ahí y que debo borrar el video y el material o que les entregue mi celular”.