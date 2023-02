“No tiene ni la experiencia ni la capacidad para liderar este sector”: Miguel Uribe sobre moción de censura contra Irene Vélez

El senador Miguel Uribe volverá a insistir en una moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Así lo anunció a través de sus redes sociales.

“24 senadores de varios partidos hemos presentado la moción de censura en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez”, dijo.

Radicamos moción de censura en contra de MinMinas por poner en riesgo recursos para la inversión social y engañar a colombianos para justificar sus políticas.



Celebro que Consejo de Estado admitió mi demanda contra modificación irregular del Manual de Funciones del Ministerio. pic.twitter.com/zTNA7xkwMf — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 22, 2023

Una de las principales razones que sacó a relucir es que estaría haciendo “una política de manera fanática e ideológica” junto con el presidente Gustavo Petro, lo que pondría en riesgo los recursos más importantes para el país, además de la inversión social que se necesita.

“El petróleo, el carbón y el gas pesan el 55 %, el 26 % de las inversiones directas, el 14 % de los ingresos del país y el 7 % del PIB”, aseguró Uribe.

Asimismo, dijo que solo en 2023 el país recibirá más de 50 billones de pesos por petróleo, lo que representaría más de dos reformas tributarias.

“En ese sentido, queremos resaltar que la ministra no tiene ni la experiencia ni la capacidad para liderar este sector, que ha engañado a los colombianos, ha presentado cifras falsas en el Foro Económico Mundial y en las respuestas ante el Congreso”, señaló Uribe.

David Luna, Paloma Valencia, Miguel Uribe y Carlos Meisel presentaron la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. - Foto: SEMANA

Por eso, el senador uribista dijo que es fundamental que este debate se pueda dar a profundidad. Afirmó que el Consejo de Estado ya admitió una acción de nulidad que se presentó en contra de la modificación del manual de funciones “que la ministra de Minas de manera irresponsable provocó”, dijo luego de tan solo unos días después de haberse posesionado.

“Ha demostrado incapacidad para liderar el sector, pero fue muy eficiente para modificar el manual de funciones, limitando la capacidad técnica del Ministerio y favoreciendo a sus amigos”, dijo Uribe. También reclamó por la modificación de los requisitos para varios cargos de funcionarios que le ayudan en el Ministerio de Minas. “Nada tienen que ver con el sector de hidrocarburos o minería”, señaló.

“Es fundamental que se concluya el manual para que concluya (sic) una acción disciplinaria que presenté ante la Procuraduría para que también sea retirada del cargo. Ministra de Minas, Irene Vélez, le está haciendo daño al país, es por eso que este debate es fundamental de la moción de censura y haremos todas las acciones jurídicas necesarias para proteger los recursos de la inversión social en Colombia”, agregó el senador del Centro Democrático.

La ministra de Minas, Irene Vélez, deberá acudir a una nueva cita al Congreso. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Cabe recordar que la ministra Vélez ya había sido citada al Congreso para una moción de censura en su contra. De hecho, ha sido la única funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro que han intentado sacar de su cargo.

La convocatoria es hecha por congresistas de distintas bancadas, especialmente de sectores de oposición e independencia. También figuran Paloma Valencia (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), entre otros como Jota Pe Hernández, que es de la Alianza Verde, pero quien ha sido crítico del Gobierno Petro y la gestión de la ministra.

“Esta bancada que se constituyó busca que el país retorne a un camino de institucionalidad y seguridad con referencia a los recursos de inversión social que necesita Colombia”, aseguró Luna.

La ministra de Minas Irene Vélez reconoció que le causó lágrimas cuando la llamaron por primera vez a moción de censura. Bogotá, febrero 16 de 2023 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, la ministra de Minas, Irene Vélez, reconoció que la primera vez que fue llamada a una moción de censura se puso a llorar y no sabía el paso a seguir.

“El día en que me dijeron que me iban a hacer moción de censura me llamaron a las 5:45 de la mañana, estaba todavía en mi cama y comencé a llorar y dije: no me quiero parar. No sé qué significa esto o qué me toca hacer. ¿Qué hice tan grave?”, aseguró en la entrevista.

Sin embargo, reconoció que se trató de una de las experiencias más enriquecedoras. “La verdad es que esa moción de censura es de las cosas bellísimas de la vida, porque los grandes desafíos se convierten en enormes oportunidades. En ese momento, algo que creía que iba a ser terrible se me convirtió en la oportunidad de acercarme al Senado”, dijo Vélez.