“No va a ser gobernador”: la dura crítica del congresista Juan Manuel Cortés a Rodolfo Hernández, quien fue su jefe político

Rodolfo Hernández confirmó su renuncia al Senado de la República y las críticas no cesan. El ingeniero, después de dos meses sutiles en el Legislativo, no cumplió las expectativas de jefe de la oposición y su electorado se lo reclama.

Frente a la noticia de su inminente retiro del Congreso, Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara por Santander elegido en una lista con el nombre del movimiento del ingeniero, rechazó su decisión y dijo que quienes confiaron en él se encuentran decepcionados.

“Lamentable que el ingeniero Rodolfo Hernández decida renunciar a su curul en el Senado de la República, defraudando a los más de 10 millones de colombianos que confiaron en él y la postura de oposición que debió ejercer con vehemencia desde el Congreso”, manifestó Cortés.

Según el representante, el ingeniero solo está pensando en él y los intereses de su familia, quienes controlan la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Usó al pueblo colombiano. Tomó posesión de su curul como senador solo con el fin de que le dieran personería jurídica a su partido. Ahora abandona a sus electores en toda Colombia, que veían en él a un líder de la oposición, a irse a aspirar a la Gobernación de Santander. Pensando de manera egoísta y demostrando que Colombia no le interesa”, agregó.

Además, afirmó que no va a poder conseguir su nueva aspiración política: “No va a ser gobernador, yo lo aseguro que Rodolfo Hernández no va a ser gobernador por tener esta posición”.

“Nos sentimos defraudados y traicionados por él”, concluyó el congresista, quien se encuentra distanciado de Rodolfo Hernández por haber sido excluido del proceso de construcción de la Liga de Gobernantes Anticorrupción como partido político.

Rodolfo Hernández confirma aspiración en 2023

Después de mucha especulación, el senador Rodolfo Hernández confirmó oficialmente su renuncia al Senado de la República. En un comunicado el excandidato expresó que, cuando aspiró a la Presidencia, esperaba ser un “gerente y no un político”.

Después de que se conociera la noticia, aún en las instalaciones del Congreso de la República, el ingeniero habló sobre su decisión y los motivos que lo llevaron a renunciar al Senado. Reiteró que el Legislativo no es compatible con su profesión, que viene ejerciendo desde hace más de 50 años.

Frente a la razón por la cual se retira, el ingeniero confirmó que perseguirá una candidatura en las elecciones regionales de 2023.

“Como hay elecciones ejecutivas el año entrante, lo que llaman las regionales, para no irme a inhabilitar, a ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a una de las alcaldías del departamento o la gobernación. Para no inhabilitarme, me toca renunciar. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí sí le puedo prestar un gran servicio a toda la ciudadanía de Colombia, para dar ejemplo de cómo se administra un departamento. Para dar ejemplo, como lo hicimos en la alcaldía”, concluyó el ingeniero.

Sin lugar a dudas, el ingeniero se va del Senado de la República con una popularidad a nivel nacional menor a la que ostentó durante las elecciones presidenciales. Su equipo de comunicaciones, liderado por Luisa Olejua, ya no lo acompaña, decreciendo su exitosa presencia en redes sociales. Su visibilidad bajó por el bullicio del Congreso de la República, donde la oposición tiene caras visibles como la de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe.

Los votantes de Hernández, que en buena parte depositaron su confianza para lograr que Gustavo Petro no lograra la victoria, se encuentran profundamente decepcionados del nuevo rol del ingeniero. En su nueva apuesta política, el ingeniero deberá ganarse a la gente de nuevo y que los 871.291 votantes en segunda vuelta en Santander hagan presencia en las regionales.