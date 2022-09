“Siento que me estoy robando el salario”: Rodolfo Hernández habla de su renuncia y confirma candidatura en 2023

Después de mucha especulación, el senador Rodolfo Hernández confirmó oficialmente su renuncia al Senado de la República. En un comunicado, el excandidato expresó que, cuando aspiró a la Presidencia, esperaba ser un “gerente y no un político”.

“El pueblo colombiano eligió votar por la otra opción, y en ejercicio del derecho de oposición, aceptamos la curul en el Congreso de la República”, dijo el senador, tal como quedó plasmado en el documento.

Su formación como ingeniero civil, explica Hernández, le ha permitido entender que “lo más valioso son las acciones y no la habladuría”.

Comunicado de Rodolfo Hernández. - Foto: Rodolfo Hernández

“Con profundo respeto por la democracia, me siento como se sentiría Messi de portero, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios”, agregó.

Finalmente, aseguró que aún está por definir una fecha para su renuncia. Por otro lado, se enfocará en trabajar “por el país” desde la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Después de que se conociera la noticia, aún en las instalaciones del Congreso de la República, el ingeniero habló sobre su decisión y los motivos que lo llevaron a renunciar al Senado. Reiteró que el Legislativo no es compatible con su profesión, que viene ejerciendo desde hace más de 50 años.

“Yo soy es ingeniero civil, yo estoy en el ámbito del hacer, construir, planificar, presupuestar y revisar. Ese es mi entorno de 52 años de experiencia como ingeniero civil, trabajando en la calle y el mercado. Nunca había sido funcionario público, excepto los cuatro años, que ni siquiera me dejaron terminar los politiqueros, en la alcaldía”, expresó el ingeniero.

De acuerdo con Hernández, se siente “extraño” en el Capitolio por el nuevo ambiente: “He hecho lo que he podido, he participado y he opinado en los proyectos de ley en los que siento que puedo agregar valor”.

“Quiero decirle a los colombianos que hemos tomado la decisión de retirarnos del Senado porque siento que me estoy robando el salario. No aporto lo que los colombianos aportan fiscalmente para un salario tan bueno, como el que pagan aquí en el Senado. A pesar de que la totalidad de la plata la estamos aplicando a proyectos en Santander que benefician a los más pobres”, agregó.

¿Para qué se retirará? El ingeniero confirmó que perseguirá una candidatura en las elecciones regionales de 2023.

“Como hay elecciones ejecutivas el año entrante, lo que llaman las regionales, para no irme a inhabilitar, a ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a una de las alcaldías del departamento o la gobernación. Para no inhabilitarme, me toca renunciar. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí sí le puedo prestar un gran servicio a toda la ciudadanía de Colombia, para dar ejemplo de cómo se administra un departamento. Para dar ejemplo, como lo hicimos en al alcaldía”, concluyó el ingeniero.

