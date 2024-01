“No venimos a soportar la cantaleta de expresidiarios de la salud”: Pacto Histórico responde a carta de exministros sobre reforma

La Comisión Séptima de ese recinto ya está realizando las audiencias públicas sobre el articulado y fue en el marco de esa jornada que tuvo lugar en la tarde de este lunes en Bucaramanga que el coordinador ponente del articulado, Wilson Arias , respondió que no soportarán “cantaleta de expresidiarios” sobre ese proyecto de ley.

El contexto de esa afirmación es la misiva firmada por varios exministros, entre los que están Alejandro Gaviria y Diego Palacio Betancourt llamando la atención sobre el colapso en el sistema de salud que se avecinaría con ese proyecto de ley. Pero los comentarios de los expertos del sector no le gustaron al senador Arias e, incluso, señaló que esos apuntes son un réplica del discurso de las EPS.

“Hay una carta que han decidido sacar unos exministros de Salud que nos hacen unas recomendaciones sobre transparencia y sobre el buen manejo de la salud. 18 exministros fijan posición agenciando las posturas de las EPS a quienes siempre respondieron, digámoslo, no a puerta cerrada, aquí en la audiencia también. Lo que hemos dicho a instancias del Congreso lo vengo a repetir por todo el país asumiendo el riesgo político que corresponda y cada quien debe responder por sus dichos y por su obra durante estos días”, comenzó respondiendo el congresista vallecaucano.

Y continuó: “Es que asistimos a un momento crucial de la vida nacional en materia de salud y el pueblo debe notificarse, no solamente los señores propietarios y mercaderes a veces de la salud , que los hay muy buenos, hay personas muy atentas en todos los sectores, como en otras profesiones, pero también los hay verdaderos mercaderes de la salud”.

“¿Qué tal, llamándonos a la transparencia y aparece firmante un señor exministro Diego Palacios? Y hago un comentario que le hice, creo que a mi hermana telefónicamente: en Japón a los exfuncionarios cuando son sorprendidos en fragancia por hechos de corrupción magna a veces hay que convencerlos para que no se suiciden por el sentido de la dignidad del cargo. Ahora firman cartas invitándonos al buen suceso de la salud, precisamente estos exministros sub judice o expresidiarios. No. Hay que decirlo como es”, cuestionó el senador del Pacto Histórico.