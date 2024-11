La cuestión es que de la aprobación de ese texto depende que el presupuesto general de la nación de $ 523 billones de pesos que trazó el presidente Gustavo Petro no quede desfinanciado en $ 12 billones de pesos, que es el monto que ha calculado la cartera que dirige Ricardo Bonilla para esa iniciativa.

Respecto a este último punto, el ministro Bonilla considera que es “ilógico” que estos estén gravados en sus versiones físicas y no en sus operaciones virtuales, especialmente porque estas últimas han tenido recaudos billonarios en los últimos años.

“Resulta ilógico que no estén pagando impuestos cuando es un negocio real total, en donde el impuesto lo pagan son los apostadores y las casas de apuesta solo pagan el impuesto de renta. Ellos están magnificando la idea de que se van a quebrar porque van a pagar el IVA, pero ellos no son los que pagan el IVA. Los recaudadores del IVA solo son recaudadores, ellos no lo pagan, el que lo paga es el apostador y, entonces, el que quiera apostar que pague el IVA, lo que ya sucede en las apuestas físicas”, aseveró el ministro de Hacienda.