Nueva versión de la reforma laboral no sería radicada este 20 de julio, según el representante David Racero

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, confirmó en las últimas horas que la nueva versión de la reforma laboral que está impulsando el gobierno nacional no será radicada el próximo 20 de julio.

Vale recordar que la iniciativa originalmente fue radicada en el Congreso de la República durante el primer semestre de este año. No obstante, el proyecto naufragó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde debía votarse en primer debate.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador” , aseguró en su momento el presidente Gustavo Petro.

No obstante, hay algunos indicios de que el nuevo texto todavía está crudo. Además de que no será presentado desde el inicio de la legislatura, ya se conoció que el proyecto de ley aún no ha sido compartido con el gabinete ministerial.