Nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, da visos de cómo manejará la reforma: “Yo defiendo al Seguro Social”

El nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio a conocer cómo manejará la reforma que se está tramitando en el Congreso, la misma que le pasó cuenta de cobro a Carolina Corcho y detonó el remezón en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá durante la Alcaldía de Petro, se mostró conciliador acerca de la reforma y dejó abiertas las puertas a buscar alternativas en los puntos más cuestionados del proyecto. Lo hizo en conversación con Blu Radio.

“Uno muy bien sabe que en el Congreso hay que debatir, conciliar y buscar alternativas. Lo único con lo que vamos a continuar es con un propósito claro, que es la salud de los colombianos”, expuso acerca de la reforma a la salud, cuya ponencia fue aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con diez votos a favor y ocho en contra.

Carolina Corcho fue ministra de Salud y Protección Social hasta el pasado 26 de abril. Fue resistida por un sector de la política colombiana debido a la reforma que radicó en el Congreso. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Así mismo, se refirió a una de las críticas que más pesa hacia la reforma, su similitud con el otrora Seguro Social, dado que la prestación del servicio de salud recae principalmente en el Estado.

El ministro afirmó que si bien la reforma a la salud no pretende regresar a la época del liquidado Instituto de Seguros Sociales (ISS), no ve lo negativo en ese sistema. Según él, hay que dejar de satanizar tanto lo público como lo privado.

“Yo no estoy pidiendo que volvamos al Seguro Social (...) Yo viví y trabajé siete años y medio en un régimen eminentemente público en Suecia y funciona perfectamente bien, el sistema en Canadá es absolutamente público y funciona bien”, expuso en el medio de comunicación radial.

Después de varias semanas de controversia, la ponencia de la reforma a la salud de Carolina Corcho fue aprobada, el pasado 25 de abril. El nuevo ministro deberá sacar el proyecto adelante. - Foto: Guillermo Torres

Guillermo Alfonso Jaramillo, que pensaba aspirar a la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales, agregó: “Aquí se ha juzgado mal al Seguro Social. Yo defiendo al Seguro Social. Cuando no aceptamos que César Gaviria acabara con el Seguro Social, lo marchitaron, no le dejaron reclutar ningún nuevo paciente, no dejaron ni siquiera que ningún régimen subsidiado entrara al seguro social”.

Este es el perfil de Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevo ministro de Salud

Fue alcalde de Ibagué y exgobernador del Tolima. Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y cuenta con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Board of Health and Welfare en Suecia.

En su hoja de vida también se destaca su rol como secretario de Salud de Bogotá cuando justamente Gustavo Petro fue alcalde. Después de eso, siguió al interior de la Alcaldía, pero como secretario distrital.

Adicionalmente, fue representante a la Cámara en la década de los ochenta, senador de la República a inicios de los 2000 y fungió en los cargos mencionados en Tolima.

Guillermo Alfonso Jaramillo fue secretario de Salud de Bogotá. - Foto: Cortesía a SEMANA

Durante su gestión en la administración distrital de Petro, la Procuraduría General de la Nación le formuló un pliego de cargos por haber nombrado como gerente del hospital de Meissen a Luz Marina López Salamanca, persona que presuntamente estaba inhabilitada de ocupar el cargo.

Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para eso y el caso fue declarado no probado, dejando absuelto a Jaramillo.

El año pasado, concretamente en agosto, la Fiscalía solicitó enviar a prisión a Jaramillo por presuntas irregularidades en la contratación navideña cuando fue alcalde de Ibagué. Presuntamente, él habría celebrado un contrato por 1.600 millones de pesos en 2016 bajo inconsistencias en materia legal.

Sin embargo, la semana pasada, concretamente el 17 de abril, la Fiscalía anunció que interpondrá el recurso de apelación contra la decisión que tomó un juzgado penal del circuito, la cual declaró fallo absolutorio a favor del exalcalde de Ibagué. Como tal, Jaramillo había sido acusado en 2019.