Jhenifer Mojica, la nueva ministra de Agricultura tras la salida de Cecilia López

Una de las salidas del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro que más preocupación generó en un sector de la política colombiana fue la de Cecilia López, exjefe de la cartera de Agricultura, dado que era una de las integrantes más curtidas del Gobierno. Entre otras, ya había sido ministra de Ambiente y directora del Departamento Nacional de Planeación, pero no importó. Este 26 de abril se despidió de su cargo.

Quien reemplazará a Cecilia López como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural será Jhenifer Mojica Flórez, actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovani Yule Zape.

La nueva jefe de esta cartera es “abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”, de acuerdo con el perfil compartido por Presidencia de la República.

Cecilia López era una de las ministras más experimentadas del presidente Gustavo Petro. - Foto: Ministerio de Agricultura

Entretanto, en su perfil profesional de LinkedIn se lee: “Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en derecho procesal, con más de diez años de experiencia profesional en el trabajo de derechos humanos en la protección de las poblaciones étnicas y campesinas mediante el trabajo de defensa de tierras, territorios y recursos naturales.

Mojica ha sido cercana al presidente Gustavo Petro desde su llegada a la Presidencia, dado que lideró el empalme del sector agropecuario con el Gobierno de Iván Duque.

“Volver a Colombia una potencia mundial en la producción de alimentos, de poder luchar contra el hambre y contra el encarecimiento de los alimentos”, dijo en ese entonces Mojica, a quien hoy el presidente Petro le dio la oportunidad de desempeñarse como ministra.

Cuando lideró el equipo de empalme también comentó que el objetivo del Gobierno entrante sería: “Poner la producción del desarrollo de las comunidades campesinas y avanzar en su reconocimiento en sus derechos”.

La salida de Cecilia López

La salida de Cecilia López como ministra de Agricultura pudo obedecer a su posición sobre una colega, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien se ha cuestionado por afirmar que no firmará nuevos contratos de exploración y explotación petrolera.

La jefa de la cartera agropecuaria destacó la importancia de la “recuperación del sector agropecuario” para lograrlo. - Foto: Presidencia de la República / Semana - Guillermo Torres

Esta semana, López, quien no tiene filtros en sus comentarios, habló con franqueza en un debate del diario ‘El Colombiano’ contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Al menos, le envió un sablazo que, para distintos sectores políticos, iba dirigido al propio Gustavo Petro.

“Viene la ministra de Minas y yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, dijo la exjefa de la cartera en el Gran Foro de Perspectivas Económicas 2023.

“Los países ricos hicieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. El mensaje es sutil”, agregó.

Cecilia López, exministra de Agricultura. - Foto: Guillermo torres reina- semana

En el encuentro, la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, le preguntó a López: “¿Eso quiere decir que usted propone la exploración de petróleo y de gas?”, a lo que la ministra respondió: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno”.

Valga recordar que los comentarios de la ministra López contra Irene Vélez se convirtieron en una carnada para los partidos de oposición que aprovecharon el momento para opinar sobre el Gobierno Petro.