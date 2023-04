Molestia en el Pacto Histórico por fuego amigo de Cecilia López contra Irene Vélez: “Debería hablarle al país de entrega de tierras y no de la ministra de Minas”

La ministra de Agricultura, Cecilia López, está en la mira, desde hace varias semanas, del Pacto Histórico, la coalición del Congreso que respalda al presidente Gustavo Petro, porque se convirtió, inicialmente, en una de las críticas más fuertes contra la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho.

López, quien alcanzó los 80 años esta semana, es una de las funcionarias más curtidas del gabinete. Y, por eso, conoce como pocos la estantería del estado, un bagaje que le permite opinar, entre otros temas, de salud porque fue la última directora del Instituto de Seguro Social.

La ministra dijo en su momento que la propuesta de Corcho no era viable, pero después, cuando la oposición a la reforma a la salud le costó la salida al exministro de Educación, Alejandro Gaviria, guardó prudencia. También lo hizo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Esta semana, López, quien no tiene filtros en sus comentarios, habló con franqueza en un debate del diario El Colombiano contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Al menos, le envió un sablazo que, para distintos sectores políticos, iba dirigido al propio Gustavo Petro.

“Viene la ministra de Minas, y yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, dijo la jefa de la cartera en el Gran Foro de Perspectivas Económicas 2023.

“Los países ricos hicieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. El mensaje es sutil”, agregó.

En el encuentro, la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, le preguntó a López: “¿Eso quiere decir que usted propone la exploración de petróleo y de gas?”, a los que la ministra respondió: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno”.

El tema llevó al representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, a enviarle un fuerte mensaje a la ministra López.

“La ministra de Agricultura debería hablarle al país de la lucha contra el hambre, de ayuda a los campesinos, de entrega de tierras y no de las ministras Irene Vélez y Carolina Corcho. Los hechos más notorios no pueden ser los comentarios hacia otras ministras, sino las ejecutorias en Agricultura”, destacó.

Los comentarios de la ministra López contra Irene Vélez se convirtieron en una carnada para los partidos de oposición que aprovecharon el momento para opinar sobre el Gobierno Petro.

Cambio Radical, por ejemplo, dijo que por lo visto, el buen ambiente laboral no es algo que pueda presumir el gabinete ministerial. “Entre chiste y chanza, la ministra Cecilia López dice: “yo feliz que me boten” mientras critica ideas de Irene Vélez”.

La ministra Vélez decidió cortar la controversia asegurando que la ministra de Agricultura “es una mujer inteligente y estoy segura que quiso decir otra cosa porque esta política de transición energética es una apuesta de todo el gobierno. Hablamos de que implica transición de balanza fiscal y exportaciones”, afirmó.