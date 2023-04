El duro sablazo de la ministra de Agricultura, Cecilia López, a la de Minas, Irene Vélez: “Me enfurece”

La ministra de Agricultura, Cecilia López, envió un mensaje a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respecto a la transición energética en el país.

“Viene la ministra de Minas, y yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, dijo la jefa de la cartera en el Gran Foro de Perspectivas Económicas 2023 de El Colombiano.

“Los países ricos hicieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. El mensaje es sutil”, agregó.

Y puntualizó: “Hay una manera linda de decirlo, la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia, y en la mayoría de nuestros países, es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.

En el encuentro, la panelista le preguntó: “¿Eso quiere decir que usted propone la exploración de petróleo y de gas?”, a los que la ministra respondió: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno”.

Vale la pena recordar que hace unas semanas, el Gobierno de Colombia anunció su objetivo fundamental de adelantar una transición energética “justa y sostenible, que busque asegurar la soberanía energética del país, el acceso democrático a la energía y acciones claras para enfrentar el cambio climático”.

📄#ComunicadoDePrensa: El Gobierno Nacional presenta los cinco ejes fundamentales para una transición energética justa y sostenible ➡️ pic.twitter.com/D2Mvxc4fOs — MinHacienda (@MinHacienda) March 15, 2023

En ese sentido, los ministerios de Minas, Comercio y Hacienda revelaron en conjunto que la transición será gradual y tendrá cinco ejes fundamentales:

Mayores inversiones en energías limpias y descarbonización.

Sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles.

Mayor eficiencia energética.

Revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias.

Reindustrialización de la economía colombiana. Los tiempos de la transición energética dependerán de los resultados de esos ejes, de tal manera que se avance en conjunto con la transición exportadora, con una economía más diversificada, menos dependiente del petróleo y el carbón, y a la vez con sostenibilidad fiscal y macroeconómica.

De igual manera, en la estrategia integral, el Gobierno nacional incluye, entre otros instrumentos:

El estímulo a la diversificación de la canasta exportadora con énfasis en la agroindustria, en productos manufacturados y en la transformación del modelo de exportación de recursos energéticos primarios a productos intermedios y de uso final (con mayor valor agregado).

Convertir a Colombia en uno de los principales centros turísticos de la región.

Continuar con la eliminación gradual de los subsidios al consumo de combustibles líquidos fósiles.

Continuar con la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas, propiciando la autosuficiencia de la matriz energética.

Favorecer la exploración, producción e industrialización de minerales críticos (por ejemplo, cobre, cobalto y litio).

Seguir avanzando en una producción minero-energética con neutralidad de carbono.

Del mismo modo, informaron que el Gobierno nacional, con los equipos técnicos de los ministerios de Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público, entre otras instituciones, evaluarán de forma permanente la evolución de estos aspectos.

El próximo mes de mayo, por ejemplo, se presentará el Informe de Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una fuente clave de información para las decisiones de política pública. Este balance dará una visión completa de los contratos de exploración y sus efectos sobre producción y exportaciones de petróleo y sobre la producción de gas.