“Obligar a un niño a asistir al colegio es una forma de violencia”: polémica opinión de Susana ‘Boreal’ sobre la educación

“Siento que obligar a un niño a asistir al colegio... A mí me parece que es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento porque es obligar el tiempo de una persona, que está en un lugar en el que muchas veces no quiere estar”, manifestó la congresista.

“El sistema educativo está muy mandado a recoger. El sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman, un montón de cosas, porque son ambientes superhostiles”, dijo.

“Una época en la que pueden de verdad desarrollarse como personas, pero no. Tienen que estar sentados en una silla ocho horas, escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas”, manifestó.

“No estemos imponiéndole a la gente cosas que van en contra de su voluntad y que también respetemos la voluntad de niños y niñas. Como sancionamos a los padres por no obligar a los niños, por ejemplo, si un niño no quiere ir a estudiar porque le están haciendo bullying o porque tiene unas necesidades, por ejemplo, que no se aguanta unas luces. Estas luces, superblancas, que nos dan en la cara. O el ruido de un montón de niños o simplemente porque el niño no quiere compartir con otros niños (sic)”, expresó.