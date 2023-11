Óscar Darío Pérez, el congresista del Centro Democrático al que responsabilizan de haber votado la reforma a la salud ¿qué pasó?

En medio del debate de la reforma a la salud en el Congreso que se llevó a cabo este martes 28 de noviembre en la Cámara de Representantes, sucedió un hecho llamativo. El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, quedó en el ojo del huracán porque votó un artículo a la reforma a la salud, cuando el resto de la bancada se salió del recinto.

Aunque ese hecho generó que algunos usuarios lo criticaran en las redes sociales, desde el Centro Democrático otros congresistas salieron a explicar lo sucedido y lo defendieron. Dicen que a pesar de que votó un artículo de todo el proyecto, lo hizo de forma negativa y su decisión no fue determinante en medio del debate.

Uno de los que salió en defensa de Pérez fue el representante Andrés Forero, de esa bancada. “Óscar Darío Pérez ha sido un firme opositor a la reforma a la salud. Hoy hubo varias votaciones de artículos y él votó una sola vez, en contra, y su voto no fue decisivo para garantizarle quórum al Gobierno. No es justo tildarlo, lapidarlo”, aseguró Forero.

Los congresistas del Centro Democrático lo respaldaron y aclararon lo sucedido. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, el representante Juan Espinal, también del uribismo, dijo que no es justo la responsabilidad que se le estaba atribuyendo a Pérez. “El Representante Óscar Darío Pérez ha defendido la salud de los colombianos con toda la contundencia. Hoy le tocó votar una sola vez, de manera negativa, además fue un voto que no era determinante para hacer el quórum. Al estar presente en el recinto abrieron la votación, y le tocaba votar para evitar una sanción”, explicó Espinal.

Por su parte, Hernán Cadavid salió en defensa de su colega de bancada. Dijo que no es verdad que Pérez le haya hecho juego al Gobierno. “Me da pena pero eso no es cierto. No es aceptable que se diga lo que se antoje en redes y destruyan a quienes se la han jugado durante meses en defensa del sistema de salud. Así no es. Óscar Darío ha sido firme y sólido en cada postura, como pocos”, afirmó el congresista del uribismo.

Las bancadas de oposición han decidido salirse del recinto cuando van a votar. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA habló con Pérez para ver qué fue lo que pasó. Según dijo, siempre se ha opuesto a la reforma a la salud del Gobierno y su posición no ha cambiado.

Sobre el voto que quedó registrado aclaró que se debió a que en ese momento se encontraba en el recinto conversando con otro congresista cuando se abrió el registro para votar un artículo de todo el proyecto. Debido a las reglas del Congreso, ya no se podía salir, ya que podía ser sancionado. Es decir, no tenía otra opción más que votar, por lo que lo hizo negativamente. Alega que su voto, en medio del debate no fue decisivo para conformar el quórum.

“El día de ayer, porque estaba hablando con otro congresista, discutiendo sobre la reforma, el presidente abrió una votación y en ese momento yo iba a salir. El congresista con el que estaba hablando me dijo: ‘no se puede ir, tiene que votar porque está dentro del recinto’. Y eso es verdad. Si estoy dentro del recinto tengo que votar. En ese artículo no más, me tocó votar negativo”, aseguró Pérez quien insistió que no por su voto se configuró el quórum.

El debate de la reforma a la salud continuará este miércoles 29 de noviembre en la Cámara de Representantes. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El quórum lo deben buscar en otros partidos, no voy a mencionar nombres, pero no lo deben buscar ni por Cambio Radical ni por el Centro Democrático ni por algunos independientes”, afirmó el congresista.

Pérez aclaró que se trató solamente de una votación, entre los 14 artículos que se lograron aprobar en la sesión de este martes. El congresista asegura que si no hubiera depositado su voto posiblemente lo demandarían por pérdida de investidura.

Reiteró que ha sido un “opositor férreo” contra la reforma a la salud del Gobierno a la que se refirió como un “adefesio”. Cuestionó que lo que plantea el proyecto no mejorará la salud de los colombianos. “No hay ningún cuestionamiento a mi postura contra ese nefasto proyecto”, aclaró.