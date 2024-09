Otty Patiño, comisionado de paz, reconoce que los diálogos con los criminales del ELN “están agonizando”

La política de paz total del presidente Gustavo Petro cada día está más enredada, pues los grupos criminales no muestran voluntad de paz y siguen delinquiendo en todo el territorio nacional.

“No ha habido respuesta a los llamados que les hemos hecho. Está agonizando (el diálogo), pero ellos son los únicos que le pueden poner oxígeno, pero no poniendo bombas, matando gente ni atacando oleoductos”, dijo el funcionario.

Sin embargo, señaló que el Gobierno Petro nunca cerrará la puerta para una salida negociada al conflicto y que en ese orden de ideas son los elenos quienes deben decirles a los colombianos si quieren o no seguir en los diálogos.

“El Gobierno nunca desistirá de los caminos hacia la paz, pero si la otra parte desiste, pues no se puede hacer nada más. El ELN no quiso hacerlo, tuvo oportunidades y no ha querido”, reiteró.