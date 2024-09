Corte Suprema le cerró las puertas a comandante del ELN nombrado como gestor de paz por el Gobierno Petro

“Tales argumentos no se muestran arbitrarios ni emergen del capricho del juzgado y Tribunal demandados. Por el contrario, según se dejó consignado en los textos de las decisiones censuradas -teniendo en consideración que conforman una unidad y, en ese orden, sus argumentaciones se complementan-, se ajustan a la valoración probatoria efectuada por aquellos, bajo los criterios de la sana crítica”, aclara la decisión.

En este sentido señaló que no es cierto que la designación de gestor de paz implique inmediatamente la libertad puesto que se deben estudiar varios recursos y escenarios judiciales, como es el hecho de los procesos que tenga el designado.

“Sumado al razonamiento según el cual, con la designación de Julián David López Atencia como gestor de paz, no opera de forma automática la suspensión de la medida de aseguramiento que le fue impuesta al interior del proceso (...) sino que está sujeta a la valoración que realice el funcionario judicial sobre su procedencia, pues de no ser así, surgiría ilógico y no tendría ningún sentido que deba formularse tal postulación ante el juez del que se pretende sea un convidado de piedra”, precisó el fallo.