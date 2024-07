Tras libertad de Salvatore Mancuso, Petro reveló las primeras tareas que adelantará el exjefe paramilitar como gestor de paz

En medio de la indignación que se desató en varios sectores del país, luego de que recobró su libertad el sanguinario exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, el presidente Gustavo Petro entregó detalles del papel que cumplirá luego de designarlo gestor de paz.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano señaló que el objetivo es que Mancuso y otros gestores de paz, verifiquen el acuerdo de paz al que llegaron en su momento con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El Estado social de Derecho que propuso la Constitución del 91, fue reemplazado en la práctica, por la gobernanza paramilitar. Esa operación se hizo gracias a 200.000 muertos y 100.000 desaparecidos civiles y una guerra brutal que aun perdura en algunas regiones”, posteó Petro.

Presidente Gustavo Petro y Salvatore Mancuso. | Foto: Foto Presidencia y pantallazo audiencia JEP

Y avanzó en su tesis sobre la reconciliación en el país: “El proceso de paz del 2016 propone restablecer el Estado social de Derecho en el campo y la provincia colombiana y eso implica priorizar durante al menos una década la inversión pública en esos territorios”.

“Ese pacto de paz con esas consecuencias fue elevado a declaración unilateral de Estado por el gobierno Santos ante la ONU. Implica que todo el Estado y la sociedad colombiana esta obligada a hacerlo porque es un compromiso jurídico vinculante con el mundo entero”, añadió el mandatario colombiano.

El estado social de derecho que propuso la constitución del 91, fue reemplazado en la práctica, por la gobernanza paramilitar.



Esa operación se hizo gracias a 200.000 muertos y 100.000 desaparecidos civiles y una guerra brutal que aun perdura en algunas regiones.



El proceso de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2024

También detalló Petro: “Por eso invité a algunos ex jefes paramilitares a ser gestores de paz. Verificar su propio acuerdo de paz con Uribe, lograr que la JEP sea el verdadero tribunal de cierre de la verdad, como establece el acuerdo de paz del 2016 y ayudar a cumplir el objetivo del Acuerdo de Paz del 2016, que es lograr que el campo colombiano viva la paz y que el campesinado pueda vivir con mayor bienestar económico y en plenitud de sus derechos garantizados como ciudadanos y ciudadanas de Colombia”.

Entre tanto, pocas horas después de recuperar su libertad, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Yo lo invito a que avancemos”.

El expresidente le respondió con contundencia a Mancuso. | Foto: Semana

“Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos, yo vi un trino de él esta mañana que hablaba que me habían dado un beneficio y a otros no, pero esto no es un beneficio. Yo no vengo a tomar retaliaciones y venganzas, en el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, él es un hombre con un gran reconocimiento y poder político para avanzar en la paz total. Hoy puede ser uno de los grandes artífices que apoye este proyecto”, afirmó Mancuso.

Mancuso, en una rueda de prensa realizada en Bogotá, respondió al trino publicado en la tarde del miércoles por el exmandatario frente a su libertad.

“Yo no he recibido beneficios, yo quedé en libertad por pena cumplida. Eran ocho años y quedé 17 años y once meses”, aseveró Mancuso.

Igualmente, anunció que a partir de la fecha empezará con sus labores como “gestor de paz” del Gobierno Petro, principalmente, en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

“Hemos solicitado permiso al presidente Maduro para ir a Venezuela y recuperar los restos de víctimas que están en territorio venezolano”, indicó el exjefe de las AUC.

Justamente, en la primera rueda de prensa que dio después de recuperar la libertad, el exjefe paramilitar explicó su papel en como gestor de paz en la apuesta del presidente Gustavo Petro. “Quiero comenzar diciéndole a las víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia, de las cuales tengo responsabilidades, y de la cual los hombres y mujeres bajo el mando tuvimos responsabilidades. Que no hay justificación alguna para el daño, para el inmenso dolor y sufrimiento que les causamos, las atrocidades cometidas”, afirmó Mancuso en la convocatoria a medios de comunicación.