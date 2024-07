Pacho Santos pide a María Corina Machado no dejar solos a quienes están en la calle: “La gente necesita ánimo, hay mucha represión”

Reiteró que tomarse Miraflores y el parlamento “es lo que toca hacer, no hay caso de quedarse quieto. Quedarse con declaraciones no va a cambiar lo que está ocurriendo. El descaro fue tal que se necesita que salga todo el mundo a la calle. Yo pensé que eso lo iban a tener organizado, pensé que eso sería ya. Si no es parte del plan, será difícil. Eran muy ingenuos pensando que Nicolás Maduro iba a aceptar las elecciones. No sé qué pasó, pero lo cierto es que en estos momentos no hay nada distinto que la acción, la hora de las declaraciones ya pasó”.