‘Pacto histérico’: la pelea entre Gustavo Bolívar, Agmeth Escaf y Cielo Rusinque por la pérdida de Juegos Panamericanos

“Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es”, fue el primer mensaje publicado por Escaf en X, antes Twitter, el cual estaba acompañado por la carta de Panam Sport, compañía responsable de las justas, en la que notificaba sobre la pérdida de la sede.

Por su parte, Rusinque aprovechó para caerle encima a Escaf y compararlo con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien está en una orilla política diferente a la de Gustavo Petro; según su mensaje, el expresentador de televisión no está bien informado y no debió llamar la atención, en público, a la gestión del presidente en este sentido.

Y siguió: “Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto, pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char, que es de otra orilla, fue más responsable con sus afirmaciones. La lealtad no consiste en aplaudir todo, por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al gobierno implicaría, creo yo, informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es”, dijo Rusinque en X.

La polémica continuó

“Ya te estabas demorando @GustavoBolivar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto, que ha intentado desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme. Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”, fue la respuesta de Escaf a Bolívar en X.