Pasaron los años y cambió de opinión: el día que el presidente Petro decía que el fiscal Barbosa debía “mantener absoluta independencia”

Sigue la polémica entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, luego de que el mandatario de Colombia dijera desde Salamanca, España, que él, como jefe de Estado, era el “jefe de él”.

Algo visto desde algunos sectores como un riesgo, teniendo en cuenta que se pondría en riesgo la independencia judicial.

“El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, dijo el presidente Petro durante la mañana de este viernes, 5 de mayo, en medio de su último día de visita oficial a España.

Respuesta del presidente @GustavoPetro a las críticas que le ha hecho el fiscal Francisco Barbosa. pic.twitter.com/cI8zPoe2SK — Diego Bonilla (@DBonillaR) May 5, 2023

Sin embargo, llama la atención que hace más de tres años, cuando Petro aún no era presidente de Colombia, su posición sobre el fiscal Francisco Barbosa era totalmente otra.

Como las redes sociales nada perdonan y todo queda en este espacio de opinión y debate, el 20 de enero de 2020, el hoy jefe de Estado dijo que Barbosa debía “mantener absoluta independencia del Gobierno”. En ese entonces, el mandato estaba bajo el hoy expresidente Iván Duque.

De acuerdo con el entonces trino, la independencia que mencionaba en Twitter Petro era necesaria para que Barbosa fuera “un buen fiscal”.

“Si Francisco Barbosa quiere ser un buen fiscal, debe mantener absoluta independencia del gobierno. Barbosa debe comprender que su objetivo mayor para vencer la criminalidad es desarticular la relación entre crimen y poder político”, dijo puntualmente en el trino publicado en 2020.

A continuación, la publicación de hace más de tres años:

Trino del presidente Gustavo Petro en 2020 - Foto: Tomado de la cuenta en Twitter: @petrogustavo

Vale recordar que las declaraciones del presidente Petro desde España se dieron luego de que el fiscal Barbosa cuestionara ayer, jueves 4 de mayo, al jefe de Estado por supuestamente poner en riesgo la vida del fiscal delegado Daniel Hernández, cuyo nombre salió a relucir tras investigaciones periodísticas.

“Hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro fijó un trino contra un funcionario de la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández, en donde señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Daniel Hernández es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo Barbosa.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa han tenido algunas diferencias bastantes marcadas. - Foto: Tomado de redes sociales

No obstante, el fiscal general de la Nación había criticado duramente al presidente Petro en declaraciones a los medios y lamentó los señalamientos del mandatario contra la Fiscalía.

“Curioso que el presidente se ponga a fijar trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal, hace cuatro meses, soltar a narcotraficantes y herederos de los paramilitares del Clan del Golfo. Ahora los pájaros tirándole a las escopetas”, dijo el jefe del ente acusador.

El fiscal general Francisco Barbosa ha insistido en la independencia que debe tener el ente investigador. - Foto: Fiscalía

Dentro de los cuestionamientos del fiscal contra el mandatario colombiano dijo que: “Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, o a ese menor de edad, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es el responsable de la muerte de esas personas”, señaló el fiscal general.

“Petro no es mi jefe”: el fiscal Barbosa

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió el jefe del ente acusador.