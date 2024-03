Peñalosa habla en SEMANA de su futuro político y el Metro. Se suma a la Constituyente de Petro y postula a reconocidos líderes

SEMANA: ¿Cómo califica hasta el momento la administración del alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá?

ENRIQUE PEÑALOSA (E.P.): Bien, me parece que ha sido constructivo y busca hacer lo mejor para la ciudad. Y claro, el alcalde ha evitado discusiones, pero creo que serán inevitables en su momento.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro insiste en modificar el trazado a la primera línea del Metro Bogotá, ¿cómo recibe esa insistencia del jefe de Estado?

E.P.: Tengamos claro que Petro no tiene ni idea de metros ni elevados ni subterráneos, ni le importó para nada cuando estuvo en la alcaldía, si era de una manera o de otra, a él lo único que le duele es que él no fue capaz de contratar nada y que el metro que se está haciendo lo contrató Peñalosa y esto lo tiene enfermo. Entonces se inventa toda clase de piruetas sin sentido, dice mentiras. Felizmente, ya el alcalde Galán le dijo que no había nada que hacer ahí.

Enrique Peñalosa / Gustavo Petro | Foto: Archivo El País / Getty Images

SEMANA: El presidente y el petrismo lo han acusado usted de votar a la basura los estudios de un metro subterráneo...

E.P.: Eso es totalmente falso. A mí me importa cinco si fuera elevado o subterráneo, la realidad es que ellos cometieron un enorme error por cuenta del actual ministro de Transporte, William Camargo, cuando era director del IDU y es que en los términos de referencia ya había unos corredores muy amplios predefinidos por unos estudios previos, que son los mismos que se habían definido en todos los estudios desde hace 50 años, que eran básicamente del suroccidente al centro y del centro al norte por el oriente, pero dentro de estos corredores en los términos de referencia que hizo Camargo cometieron un error enorme y fue una frasecita que pusieron y definió todo lo del metro y lo definió mal. Esa frase decía escoja la ruta, pero no utilice ninguna vía donde ya esté operando TransMilenio, ni donde esté programado TransMilenio. Esta frase aparentemente inocente excluyó entonces a la NQS, donde ya estaba TransMilenio, a la Caracas y la Séptima. El único trazado posible que quedó fue el de las carreras 13 y 11, pero muy inconvenientes porque eran muy angostas, y como eran tan angostas, obviamente la única manera de poner un metro era subterráneo.

Ahora, los suelos de Bogotá son tan malos, que el mismo estudio de Petro decía, por ejemplo, que de la calle 42 al norte no se podía usar tuneladora y tocaba hacer una excavación de 26 metros de profundidad, eso es como un edificio de siete u ocho pisos, pero resulta que ningún edificio de Bogotá tiene un sótano de más de tres niveles, es dificilísimo, los suelos son pésimos, es muy costoso y aquí estamos hablando, no de tres no, sino de ocho, es decir que el costo y el riesgo son mayores.

Como salió tan costosa esa propuesta, la Alcaldía Petro contrató un estudio para ver cómo se reducían los costos y ese estudio recomendó reducir unas estaciones y elevar el metro en la parte sur occidental, del centro hacia Kennedy. Por consiguiente es una mentira lo que Petro dijo en su alocución que el metro iba hasta la calle 127, eso es mentira, ellos lo recortaron hasta la 100, pero era un metro que terminaba en la 100 con 11, donde no hay nada, y en ese entonces ni siquiera estaba programada la troncal por la 68.

Entonces el hecho es que cuando nosotros llegamos a la Alcaldía, el metro estaba totalmente enredado, no tenía diseños fase 3, nunca tuvo un análisis de beneficio costo de Planeación Nacional, es decir, no había nada.

SEMANA: ¿Jurídicamente es viable modificar el contrato?

E.P.: Cambiar ese metro costaría por lo menos 10 billones de pesos más y en vez de entrar en operación en el 2028, entraría en operación por allá en el 2038. Jurídicamente, cambiar el metro es un enredo monumental, es imposible, porque el proyecto está financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, hay un contrato gigantesco con una empresa seria, que obviamente pondría unas demandas enormes. Además, ya se han hecho inversiones gigantescas, como dijo el alcalde Galán, en compra de predios, en el traslado de redes, y las máquinas para hacer las pilonas, todas estas formaletas, ya se trajeron, es decir, ya hay una cantidad de maquinaria para hacer un metro elevado.

Juan Manuel Santos, Luis Alberto Moreno, Enrique Peñalosa y Andrés Escobar, firmando el contrato del Metro de Bogotá | Foto: BID

SEMANA: ¿Siente que el presidente Petro puede empezar a frenar el giro de recursos para la primera línea del Metro?

E.P.: Él ha amenazado con hacer toda clase de cosas ilegales, porque él siempre nos ha dicho que no respeta las instituciones, la democracia colombiana. De hecho, él ya amenazó con que iba a frenar los giros para las autopistas 4G. A él también le enferma girar plata a Antioquia porque como en Antioquia la gente es antipetrista mayoritariamente, y tiene un gobernador y un alcalde que son anti Petro, entonces él también ya está amenazando con que no le va a girar recursos a las autopistas. Pero obviamente eso sería completamente ilegal, estaría incumpliendo y ante el cualquier freno de estos giros, las Cortes lo obligan en minutos a hacerlo.

SEMANA: La licitación para la segunda línea del metro de Bogotá se ha visto inmersa en un posible conflicto de interés entre los oferentes, ¿ve que esta licitación se pueda llevar finalmente a un feliz término?

E.P.: Yo no soy experto ni en derecho, ni en ingeniería, ni en metros, pero lo que sí digo es que vale la pena recordarles a los ciudadanos que nosotros trabajamos y no hacemos política como Claudia y Petro, que se dedican es a hacer política más que a trabajar. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, a pesar de todo el enredo monumental que había, hicimos los estudios, creamos la Empresa Metro y dejamos contratada la primera línea. Cuando llegó Claudia López, ella no encontró ningún enredo, ningún problema, no tuvo que solucionar nada, todo estaba perfecto, y aun así, no fue capaz de dejar contratada la segunda línea, solamente abrió una licitación que, como usted dice, tiene toda clase de enredos.

Pero hay algo más grave con esta segunda línea y que los ciudadanos no se han dado cuenta, y es que tal vez por las presiones de la alcaldesa para que ese metro se hiciera subterráneo, les quedó difícil de empalmarlo con el metro elevado. Nosotros habíamos recomendado hacer una sola línea que continuará la primera línea por la Calle 80 hacia abajo elevado y que fuera a Suba y Engativá y en nuestro POT incluso habíamos reservado los espacios para las estaciones, pero como ellos (administración de Claudia López) decidieron hacer la línea subterránea, los ciudadanos todavía no tienen claro y que es muy grave, y es que la Línea 2 no empalma con la Línea 1. La Línea 2 la hicieron por la Calle 72, pero queda a 500 metros de la Línea 1 y a las personas les va a tocar bajarse y caminar más de 15 minutos. Eso es mucho tiempo perdido, entonces yo creo que muchísimas personas van a preferir seguir usando el TransMilenio.

SEMANA: ¿Cree que el alcalde Galán podrá dejar contratada una tercera línea de Metro?

E.P.: No. Y yo no entiendo por qué Galán es tan querido. Claudia López despilfarró plata en cosas que eran fáciles de contratar y se endeudó para dar becas universitarias, y eso es muy bonito, pero obviamente lo que estaba haciendo era política, porque uno no puede dar un programa de becas con endeudamiento. Entonces la ciudad está en una situación financiera muy difícil, Claudia dejó la ciudad en una situación financiera muy difícil y yo sinceramente creo que Galán no tendrá cómo dejar contratada una tercera línea.

Yo personalmente creo que sería muy equivocado ponerse a hacer más líneas de metro cuando lo que hacen falta son más líneas de TransMilenio en este momento, por ejemplo, hay que hacer la línea de TransMilenio de la Boyacá, que cuesta mucho menos que una línea de Metro. En Bogotá, con que logremos hacer dos líneas por ahora, y ojalá que en los próximos 50 años, logremos hacer unas tres o dos más, para que tengamos unas cuatro o cinco líneas, está bien.

SEMANA: ¿Siente que Bogotá avanzó o retrocedió con Claudia López?

E.P.: Claudia López le hizo un daño enorme a Bogotá. Ella tiene algo en común con Petro, y es que ambos son muy mentirosos, se inventan una cantidad de cosas. Ella, por ejemplo, publicó un informe donde se inventa que aquí hizo un montón de colegios, que hizo un montón de cosas, pero no hay una sola obra que haya dejado Claudia López contratada por ella. La única obra que Claudia López dejó y mal contratada fue en la Calle 13, con diseños de nosotros.

El exalcalde Enrique Peñalosa y la exalcaldesa Claudia López. | Foto: Fotógrafos de SEMANA: Juan Carlos Sierra y Esteban Vega, respectivamente.

Claudia López le hizo además unos daños gravísimos a Bogotá. Mató proyectos tan críticos y tan lindos como el Parque de Tominé, mató el proyecto del Parque de San Rafael y el cable a San Rafael, mató el proyecto de Ciudad Río, de hacer la ciudad contra el río y hacer un malecón de 70 kilómetros para montar en bicicleta, mató, el Sendero de las Mariposas y además de eso, lo más grave es que un proyecto que tenía 50 años en la ciudad, un proyecto crítico para la movilidad, como lo es la ALO, Claudia López decidió no hacerla.

Por otro lado, Claudia López contrató a más de 10.000 nuevos contratistas en el Distrito. En mi opinión, su alcaldía realmente fue de pura politiquería.

SEMANA: ¿Ve a Claudia López como candidata presidencial en el 2026?

E.P.: Claro que sí, porque ella es muy buena para ser política, es igual que Petro, ambos son muy parecidos. Ella es buena para hacer campaña, para insultar, para condenar, ella es buena para todo eso. En un momento fue totalmente petrista y ahora es totalmente antipetrista y seguirá haciendo lo que sea necesario y a la gente le gustan esos shows.

SEMANA: ¿Y usted será candidato presidencial?

E.P.: Yo pues si seré o no seré, lo que me interesa es apoyar a alguien bueno, y lograr que tengamos elecciones, porque yo sí soy de los que creo que a Petro no se le ha pasado ni un minuto por la cabeza irse en el 2026 y él está dispuesto a hacer lo que sea, a usar incluso violencia, es decir, así como Mao usó las guardias rojas, o Hitler usó a las camisas pardas, o Mussolini las camisas negras, o Chávez y Maduro usaron a las milicias bolivarianas, Petro está contratando a un a 100.000 jóvenes con antecedentes delincuenciales para darles una plata, que van a hacer prácticamente unas milicias petristas, seguramente muy agresivas. Yo sí tengo temor. Él desde los primeros meses que llegó a la presidencia ha estado diciendo que la gente tiene que salir a la calle, pero cuando Petro habla de que la gente tiene que salir a la calle, no es salir a la calle con banderitas blancas, es salir a la calle a incendiar el país. Entonces a mí en este momento lo que me interesa más que una candidatura presidencial, es que nos unamos.

SEMANA: Y el presidente Petro propone ahora una Asamblea Nacional Constituyente...

E.P.: A mí me parece excelente, bienvenido, yo en eso estoy de acuerdo. Yo personalmente con lo que si no estoy de acuerdo es con Germán Vargas, de recortarle el periodo a Petro, pero sí garantizar que no lo amplíe.

Pero más allá de eso, hay una cantidad de cosas en la Constitución del 91 que quedaron mal. Esta Constitución no fue hecha por la gente más representativa del país, porque esa Constitución del 91, a los congresistas Gaviria los engañó, porque les dijo que todos los constituyentes quedaban inhabilitados por diez años para cualquier cargo por elección o por nombramiento, y todos prácticamente salieron de ahí en los siguientes años a cargos por elección o por nombramiento, entonces ellos no se podían haber quitado esa inhabilidad que les había impuesto el constituyente primario, pero lo cierto es que ese mecanismo excluyó a la gente que realmente tenía representatividad, que eran los congresistas. Por consiguiente, en esa Constitución hay una cantidad de cosas desastrosas, como por ejemplo un Senado de circunscripción nacional, lo cual lleva a que las campañas al Senado sean en costosísimas, a que haya una corrupción gigante...

"Hay una cantidad de cosas en la Constitución del 91 que quedaron mal. Esta Constitución no fue hecha por la gente más representativa del país", dice Enrique Peñalosa. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Usted ha dicho que está dispuesto a lanzarse de ser convocada esa Constituyente...

E.P.: Claro que sí, pero no solo yo, porque una Constituyente como esa podría tener gente como Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Marta Lucía Ramírez, incluso los expresidentes César Gaviria, Álvaro Uribe o Iván Duque, o gente como Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, una cantidad de líderes que normalmente no iríamos al Congreso, pero que si hay una Constituyente por supuesto que sí iríamos y yo creo que de ahí se podría hacer una excelente Constitución. Ahora, yo estoy seguro que a Petro se le gana de 9 a 1 en una Constituyente, él no tiene capacidad, no tiene candidatos para tener en una Constituyente, él no tiene gente para poner de candidatos y ya se vio que cuando él pone candidatos, él fracasó, como fue el caso de Bogotá que es uno de los baluartes donde él tiene fuerza, pero su candidato no llegó ni siquiera de segundo.

SEMANA: Al Pacto Histórico, al petrismo, a la izquiera, ¿les ve posibilidades de volver a ganar la Presidencia en el 2026?