Claudia López y su promesa incumplida con la segunda línea del Metro de Bogotá: no la adjudicó como se comprometió y ahora tampoco se hará en marzo

Conflicto de intereses

Así queda en evidencia en una carta que le envió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Empresa Metro de Bogotá (EMB), a la que tuvo acceso SEMANA, en la que se pone en vilo la entrega de la No Objeción por parte del banco multilateral si no se resuelven satisfactoriamente las dudas que hay en el proceso.

Al respecto, el BID señala de manera tajante en su carta: “Luego de analizada la información remitida por parte de la EMB, el Banco y la Banca Multilateral consideran que la EMB no ha brindado información y documentación adicional suficiente que posibilite concluir que la existencia actual de la relación indirecta entre las empresas Mota-Engil SGPS S.A. y Mota-Engil Colombia SAS del Solicitante 1 y CCCC del Solicitante 2, no permite influir en la oferta de otros solicitantes, originándose de esa manera un conflicto de interés aparente”.

El BID también pone en vilo la entrega de la No Objeción: “En la medida que el conflicto de interés antes mencionado no sea resuelto a satisfacción del Banco y de la Banca Multilateral, no resulta factible en esta instancia del Proceso de Licitación otorgar la No Objeción en los términos solicitados por la EMB y, por consiguiente, será necesaria la identificación de alternativas que permitan la resolución del conflicto, con el fin de proseguir con el Proceso de Licitación”, se lee en la carta.