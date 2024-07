Petro acusó al Congreso de querer tumbar al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para “arruinar el sistema público hospitalario”

“El Ministerio de Salud se queda calladito con los cuadros y aguanta las críticas. Pero ¿cómo van a quitarle el puesto al Ministro de Salud en una sesión de revocatoria del Congreso de la República cuando ha hecho esto? Pues que los que lo quieren tumbar simplemente porque no quieren que se haga esto, que quieren que se arruine el sistema público hospitalario, que en la mitad de Colombia es el único, el único ”, dijo Petro.

También añadió el presidente en su intervención: “Les quería mostrar estos dos cuadros simplemente porque solo en un mes es lo que ha producido hacer por decreto y de manera parcial e intervenir, pues obviamente también de manera parcial, algunos de los actores del sistema de la Ley 100 tratando de reproducir lo que podría ser, mucho más libremente, la reforma a la Ley 100 que hemos propuesto y que en mi opinión, y por eso la defiendo, si no, no lo haría a menos que me muestren lo contrario”.