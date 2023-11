Petro atacó de frente a la Corte Constitucional ante fallo que impide que Gobierno asfixie la industria petrolera: “Le regala impuestos a gente muy poderosa”

Y añadió en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo”.

“Cuando la corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”, insistió el mandatario colombiano.