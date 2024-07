Petro calificó de “sinvergüencería” a quienes lo acusan de financiar al ELN y dijo que salvó los recursos públicos: “Fue este pechito”

¿Petro amenazó a Juan Manuel Galán? El mandatario dijo: “Un expresidente trató de criminalizar a Iván (Cepeda), no haga usted lo mismo”

“Tienen la sinvergüencería que miran el contrato con el que dicen que financiamos al ELN y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. Si no, la plata sale pero no al ELN sino quizás a algún vagabundo o alguna vagabunda contratista que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido”, expresó Petro.