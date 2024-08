Petro criticó la economía de Venezuela por no dejar el petróleo: “No han comprendido esta discusión por andar en su polarización”

“Quisimos que fuera aquí por varias circunstancias que se juntan, una es por un nivel relativo de educación de calidad, podría ser mejor, todos lo sabemos, pero es de los mejores de Colombia y esto tiene que desarrollarse en lo más preclaro de la juventud, si no, no va a nacer bien”, indicó el mandatario.

Además aseguró: “Por eso la trajimos a Manizales, es por su juventud, por su profesorado, por las ganas de estudiar y desarrollar el conocimiento, es también por la belleza del territorio. La matemática y la belleza no crean que no se encuentran, siempre hemos pensado que son mundos diferentes, dicen que los matemáticos no son bellos ni bellas, quién sabe, tiene una belleza particular y es que al concentrar, al elevar los niveles de abstracción del cerebro humano, de sus equipos, el cerebro necesita ver la belleza para descansar”.