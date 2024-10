Petro cuestionó que se publiquen “videos de raponazos” en vez de las cifras de su política de seguridad, la cual dijo que es exitosa

Este jueves 10 de octubre, el presidente de la República Gustavo Petro, realizó una férrea defensa sobre su estrategia de seguridad, que ha venido implementando en todo el país, la cual se basa en la protección de la vida y no en el reporta de bajas de integrantes de grupos criminales.

“Entonces, estos números, que generalmente no se publican mucho, porque es mejor publicar el video de un raponazo en una ciudad como esta, que los hechos de triunfo sobre el delito en Colombia”, señaló Petro.

También afirmó en su discurso: “Aquí hemos tenido fallas porque no lo hemos podido contener. Destruimos el negocio de la cocaína, pero se van a extorsionar a los vecinos. Y entonces tenemos que tener un aparato que sea capaz de detener también la extorsión. Pero es el único delito que aumenta”.

“Luego, me atrevo a subrayar que no nos hemos equivocado, ya veremos después, estamos abiertos a las críticas, pero no nos hemos equivocado en que si un país disminuye la pobreza y disminuye sus economías ilícitas, disminuye su inseguridad. Y podemos decir que Colombia viene disminuyendo sustancialmente su inseguridad. Y ojalá se mantenga estos niveles en los próximos años por venir”, insistió el mandatario colombiano.