“Petro de turismo en Francia, lo hace pensar a uno mucho”: Marta Lucía Ramírez sobre silencio del presidente por elecciones venezolanas

“Este fraude estaba anunciado desde cuando no dejaron que llegara la Unión Europea y después nos negaron el ingreso a nosotros”, destacó.

Petro- según la exvicepresidente- “tiene una actitud complaciente con una dictadura que no muestra nada distinto a que está apoyando la dictadura. Esperamos que reaccione . Lo que pasa es que el Presidente de Colombia de turismo en Francia, a estas alturas, lo hace a uno pensar mucho sobre cuál, realmente, es su posición frente a la democracia colombiana y venezolana ”.

Marta Lucía Ramírez y Vicente Fox Quesada, entre los mandatarios que viajaban a Venezuela, pero no les permitieron el ingreso. | Foto: Tomado de X

“No hay otra cosa, el mundo entero tiene que exigir lo mismo. Sin actas no hay un escrutinio ni resultado que se pueda garantizar. No pueden estar asumiendo ya la victoria de Nicolás Maduro porque eso no es así”, precisó.