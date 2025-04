Aunque su principal reclamo era un tema de seguridad en sus territorios en el sur del país, también hicieron exigencias porque, mientras otras etnias y organizaciones están recibiendo jugosos contratos del Gobierno, ellos no ven las inversiones.

No se movieron de allí hasta lograr conversar con representantes del Ministerio del Interior y concertar una mesa de diálogo que se instaló con siete puntos en concreto, en los que se estudiará el apoyo que recibirán del Estado, porque dicen sentirse abandonados.

Uno de sus líderes es Luis Enrique Yalandá Hurtado, quien dijo que, a pesar de que ya han hecho acuerdos en el pasado con el Gobierno, estos no han sido cumplidos. Yalandá cuestionó a los indígenas de su región que están recibiendo contratos, se enriquecen y ni siquiera están en sus territorios.

El problema es que parte de las comunidades indígenas de base no estaría conforme porque no le estarían llegando estas ayudas. Así lo denunció a SEMANA Victoriano Piñacué, líder indígena nasa, que pertenece al Cric, que cuestionó que el Gobierno no les ha cumplido, a pesar de que les prometieron entregarles 1,3 billones de pesos.