Petro dejó plantados a los asistentes de un evento sobre educación en Santander, a la presentadora le tocó pedir calma ¿Qué pasó?

Además señaló: “Pero también venía aquí por otra razón, porque me conecto con ustedes, voy a contar algo que ustedes no saben, yo soy de Barrancabermeja y soy tecnólogo en administración de economía solidaria, y aquí venimos a lanzar el sistema educativo de la acción solidaria, tema que estudié en 1998 cuando no había computadores y teníamos que hacerlo cargando los libros para estudiar a distancia, me siento solidario con ustedes, por eso vine acá y les ratifico los barranqueños, yo sé que ustedes no saben, pero yo les agradezco por escucharme”.