Petro dice que no le interesa si el “poder constituyente” se concreta en su gobierno o en otro, pero pide que se “convoque ya”

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la idea de un “poder constituyente”. Dijo que no le importa si es concretado en su gobierno o en otro, pero que debería convocarse ya.

“A mí no me interesa si el poder constituyente se concreta en mi gobierno o después, eso lo determina la gente misma. Me interesa que se convoque ya, que el pueblo se declare en poder”, aseguró Petro.