“No quería irrespetar el resultado del plebiscito y lo hicieron”: críticas a Juan Fernando Cristo por ‘subirse al bus’ de una constituyente

Este miércoles 3 de julio, Luis Fernando Velasco fue nombrado como nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. Un nombramiento que, desde ya, está dando de qué hablar, dado que Cristo ha dicho que sí impulsará una asamblea nacional constituyente. Un trámite que, según él, dependerá de un acuerdo nacional.

“La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, es decir, una asamblea nacional constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien”, dijo Cristo.

En Vicky en Semana, varias voces políticas se refirieron al reciente anuncio de Cristo alrededor de una constituyente, proyecto al que él antes se oponía cuando, en un trino en su cuenta de X del pasado 29 de mayo, dijo: “Repitan conmigo: la constituyente es inviable, la reelección es inviable”.

En Vicky en Semana, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, le hizo un recorderis a Juan Fernando Cristo, quien también hizo parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Él (Petro) en campaña no quería una constituyente y ya la está promoviendo. Juan Fernando Cristo no quería irrespetar el resultado del plebiscito y lo hicieron; así que ellos no tienen credibilidad para que nosotros quedemos tranquilos por lo que nos dicen ahora”, indicó Cadavid.

Además, el congresista del uribismo afirmó que, desde el Gobierno Petro, quieren llevar a los ciudadanos a “punta de discurso” cuando “no han logrado absolutamente nada”.

“Coja todos los sectores del Gobierno para que usted encuentre la ineptitud y la ineficacia. Pero ahora nos vienen a decir que se necesita una constituyente para la justicia en el agro (...), justicia en el agro es que hubieran cumplido con indicadores, que hubieran comprado la tierra como corresponde, etc. No nos llamemos a engaños. Se quieren quedar en el poder, no importa que digan que no. Es lo que van a aplicar”, agregó Cadavid en Vicky en Semana.

Tras lo manifestado por Cadavid, Gabriel Becerra, representante por el Pacto Histórico, destacó que el presidente Gustavo Petro ha insistido en varios escenarios que, supuestamente, él no busca reelegirse.

“Créanle a la historia del presidente [Petro], que fue capaz de dejar un cargo, cuando un procurador fanático lo destituyó, y ha respetado todos los fallos de la justicia y ha promovido acuerdos. Hay ejemplo de ello. Yo lo que les digo a los colombiano es: ¿ustedes le creen al presidente, nos creen a nosotros, o les creen a los que políticamente representan el cambio de la Constitución en el año 2004 para reelegirse sin causa propia, como fue el expresidente Uribe?”, dijo Becerra.

Juan Fernando Cristo | Foto: Presidencia

Entre tanto, Carolina Arbeláez, representante por Cambio Radical, le recalcó al congresista Becerra que, en últimas, los colombianos no tienen por qué darle las gracias al presidente Petro por haber cumplido los fallos. “No tenemos que darle las gracias por cumplir la ley, es su deber ciudadano”.

Arbeláez también manifestó en Vicky en Semana que, en lo personal, ella ha perdido la capacidad de asombro con el Gobierno Petro.

“A mí nada me sorprende. Aquí lo que vemos es una constante incoherencia, mentira; un presidente que es mitómano. Que renunció a gobernar porque, de hecho, solamente se para a dar discurso de pura carreta, de promover su constituyente, pero no de darle al país soluciones concretas de cómo vamos a superar los problemas de orden público, de cómo vamos a superar la crisis que están viviendo absolutamente todos los sectores en materia económica que hoy están decreciendo”, aseveró la representante Arbeláez.

Por su parte, Piedad Correal, representante del Partido Liberal, expresó en Vicky en Semana que no comprendía al Gobierno Petro, respecto a qué le incomodaba de la Constitución Política, como para que ahora se esté planteando una constituyente.

El presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.