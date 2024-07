Petro dio inquietante declaración en pleno evento público: “Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos”

“Hay submarinos en el Caribe, y cruce de barcos de esos destructores y porteaviones de ambos bandos, y ya tenemos un lío político tan grande y tan difícil, lo que dicen los griegos, no es hablando grosería que se resuelve. Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos, y de ahí quién se recupera en cuantas generaciones, si nunca nos hemos matado entre nosotros”, sostuvo Petro.

Además habló sobre los conflictos mundiales: “Por eso hay guerras en el mundo, por eso en este siglo han pasado cosas, los últimos cinco años han pasado tantas, mirando por la pantalla del televisor estuviéramos viendo un mundo extraño y ajeno, y es nuestro mundo. Veinte mil niños asesinados, eso cuando lo habíamos visto, por ahí leíamos en la Biblia, o contaban de los nazis, pero estamos viendo ahora, y como si no pudiéramos hacer nada, que sí, que la culpa, que no sé qué, sí, sí, sí, pero son ochenta mil niños asesinados, ¿eso qué justificación tiene?”.

“Una invasión aquí, otra invasión allá, una guerra entre hermanos, ucranianos y rusos son el mismo pueblo, como si nos matáramos colombianos y venezolanos, la misma historia, la misma ley, ¿y por qué en verdad dieron a Libia y a Irak, etc., por el petróleo? ¿Y no se nos está acercando la guerra en el vecindario? ¿Y no nos estamos dando cuenta?”, anotó el mandatario colombiano.