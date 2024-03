Petro encendió la polémica: pidió al MinCultura que en un grito de rebeldía declare el Puerto de Resistencia monumento nacional

El presidente de la República Gustavo Petro desató la controversia al pedir al Ministerio de Cultura que en un grito de rebeldía, declare monumento nacional a Puerto Resistencia como un monumento nacional, estructura que se construyó en el estallido social por la primera línea.

El jefe de Estado, indicó que se debe homenajear a las personas que participaron de las movilizaciones que se registraron en contra del gobierno del expresidente Iván Duque.

“Si los monumentos nacionales se decretan materiales porque son parte de nuestra historia, muchos de los conquistadores son monumentos, no de los conquistados, como una imagen como el Belalcázar esclavista derribado, le costó tanto a la oligarquía ver, no se sentía representada los indígenas que tombaban al conquistador y la esclavitud, se sentían representados eran el esclavista blanco que caía con su caballo por la fuerza del pueblo”, sostuvo Petro.

Cali: Presidente Gustavo Petro interviene en la minga indígena en Cali. foto Raúl Palacios, marzo 15-24 | Foto: Raúl Palacios

Y agregó desde ese polémico lugar en la capital del Valle del Cauca: “Dónde estaba el corazón de ellos no era con el indígena, era con el esclavista. Bueno, a mí me gustaría que si esos lugares históricos son monumentos y el conquistador con su caballo debe ser respetado porque es parte de la historia, que nos enseñe que aquí nos pisotearon con los caballos”.

El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en un agitado discurso desde Puerto Resistencia, en Cali: "¿Y por qué el Ministerio de Cultura, del Gobierno del cambio, no declara a este monumento como un monumento nacional?".

“Que si hay monumentos nacionales que tienen que ver, dicen inmateriales con la música hermosa, con nuestra cultura, que si hay monumentos de la historia porque por aquí pasó Bolívar o allá hubo una de las tantas batallas de las guerras internas de Colombia, aquí también hay una historia”, anotó.

Monumento a la resistencia Cali en el sector conocido como Puerto Rellena en el oriente de Cali. | Foto: JORGE OROZCO/EL PAÍS

Expresó: “Aquí tiene también aquí una sensibilidad, aquí un poco de muchachos se arrestaron para decirle a la oligarquía que no podía pasar, que se acababa la indominia y que basta ya de la humillación, que era necesario tener un momento de esperanza, una ilusión”.

“Entonces, ¿no es aquí, este lugar, un monumento histórico? ¿No hay un concejalillo allí que le gusta con las pistolas apuntar a la gente pobre creyendo derribarlo? ¿Quieren lo mismo que el conquistador al caballo llegar aquí con sus pistolas para tumbar el monumento de la resistencia? Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura del Gobierno de Cambio no declara este monumento, monumento nacional? ¿Así o no se hace? ¿O somos simplemente espuma o somos huracán en la historia?”.

Presidente Gustavo Petro reaccionó indignado al video de la captura de su hijo Nicolás: “Como si fuera Pablo Escobar”

en ese mismo evento, llamó la atención del presidente de la República Gustavo Petro el video que reveló en exclusiva SEMANA, del momento de la captura que realizó el CTI de la Fiscalía General de su hijo Nicolás Petro, dentro del proceso por la presunta financiación de la campaña Presidencial.

El jefe de Estado reaccionó al material indignado, señalando que le mostraron cómo el extinto capo del cártel de Medellín Pablo Escobar.

Presidente Gustavo Petro hace presencia en la minga indígena en puerto resistencia | Foto: El País

“¿Qué les molesta si el niño puede ir sano a la escuela como dice la canción? ¿Por qué les pesa tanto? ¿Por qué odian al presidente que lo propone en la mesa? Yo no soy de los festines de ellos, yo no voy a los prostíbulos donde van ellos Yo no voy a sus clubes sociales a tomar whisky mientras la gente se muere de hambre”, sostuvo Petro.

Y añadió: “A mí no me gusta eso, yo no puedo soportar una oligarquía que se pasea por el mundo. Mientras su propio pueblo se está muriendo Solo los invité a hablar, solo los invité a acordar No para que me hicieran retroceder.Es que lo vamos a meter preso, Petro, es lo que me decía Barbosa”.

Nicolás Petro, en la diligencia de su captura | Foto: SEMANA

“Ahí muestra la señora de la revista, innombrable, a mi hijo como le ayonaron Yo le dije a Barbosa, nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo Si la hizo, la hizo, si no que se defienda como cualquier ciudadano. Y que sea juzgado como cualquier ciudadano”, anotó.

Presidente Gustavo Petro reaccionó con indignación al video de la captura que hizo el CTI de su hijo Nicolás Petro, dijo que lo mostraron como si fuera Pablo Escobar.

Además expresó bastante molesto: “Pero ahora se jactan porque van a salir de la fiscalía, mostrando el video donde el CTI ayanó como si fuera Pablo Escobar. Su apartamento para mostrar las imágenes de su esposa desnuda y embarazada. Y la señora de la revista dice, no, los trataron bien”.