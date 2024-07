Petro insistió en que su Gobierno ha sido “eficiente”, en respuesta a las risas que desató su discurso en el Congreso

Luego, el jefe de Estado detuvo por unos segundos su discurso. Posteriormente, retomó sus palabras: “Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social. Eso fue lo que le dijimos a la gente y mayoritariamente la gente votó por eso. Saben ustedes en qué regiones más y en qué otras menos. Pero esa mayoría que me tiene aquí hablando ante ustedes en este pupitre que nunca había usado, porque usé esos durante 20 años; a mí me ponían allá en la cola para que no me vieran, pero me hacía ver”, dijo puntualmente Gustavo Petro, en esa ocasión.