Es un hecho: presidente Petro notificó al Congreso que presentará el polémico ‘fast track’ para cambiar las leyes en Colombia

Petro pidió perdón por el escándalo de la UNGRD durante la instalación del Congreso: “Olmedo no fue una transacción política”

Y afirmó el jefe de Estado: “Presentaremos el otro proyecto, el del acuerdo de paz. No nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese acuerdo, que es declaración unilateral de Estado y que ya, por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aplaudió la tesis de que agilizáramos ‘fast track’, doctor Name, significa en español trámite rápido, no estoy hablando más sino de trámite rápido”.