Petro pidió perdón por el escándalo de la UNGRD durante la instalación del Congreso: “Olmedo no fue una transacción política”

En ese sentido, el mandatario pidió perdón al pueblo colombiano y a los congresistas por ese escándalo de corrupción, afirmando que el caso de su exfuncionario Olmedo López exdirector de la UNGRD, no fue una transacción política con el Legislativo.

Y afirmó el jefe de Estado: “El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente, él viene de la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son”.