Petro, molesto con la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia por no sumarse a su día cívico: “La alegría no se reprime”

No le gustó para nada al presidente de la República, Gustavo Petro, la postura que adoptaron la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, por no suscribir la medida que adoptó su gobierno del llamado cambio del día cívico del próximo lunes 15 de julio. La final de la Copa América la disputará la Selección Colombia contra Argentina el domingo 14 de julio.

Por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter, el jefe de Estado lanzó un sablazo señalando que “la alegría no se reprime”.

Cabe señalar, que el alcalde de Medellín es Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia es Andrés Julián Rendón, funcionarios que no son simpatizantes al proyecto político de Petro.

“¿Extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegría no se reprime”, posteó Petro.

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón expresó que no se sumaba al día cívico de Petro: “Antioqueños: el domingo apoyemos y celebremos con la Selección. El lunes, como servidores públicos, en la Gobernación del departamento trabajaremos duro por Antioquia y Colombia”.

“El lunes, día cívico. Recuerden que en el pasado decreté el 19 de abril, era para ahorrar agua en un momento difícil que se viene superando. Ahora este día (el lunes 15 de julio) que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio. La Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización. La bandera de Colombia es la bandera de la unidad del pueblo colombiano. La Selección Colombia es unidad, así que el día lunes, día de la victoria, se festejará con un día cívico que pensemos como el día de la unidad del pueblo colombiano ”, dijo puntualmente el presidente Petro.

Vale mencionar que un día cívico termina siendo un día de descanso no hábil para los funcionarios públicos.

En ese sentido, aquellas empresas privadas u otras entidades que no hacen parte del esquema estatal, no están obligadas a acogerse al día cívico y, por el contrario, podrán decidir internamente si se vinculan o no a dicha jornada.