Petro pidió una consulta en el Darién para que los pobladores decidan sobre la construcción de un “tren transoceánico”

“Dijimos la vez pasada, hace un mes, una consulta de la población del Darién. El tren transoceánico puede que sea elevado porque si no, tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darién, punto; empieza y termina en el Darién, más o menos”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Pero eso implica una consulta. Nosotros no podemos adelantar el proyecto, quien lo construya, la construcción que se paga con el mismo peaje de los contenedores si la población indígena y la población negra que habita el territorio no lo decide. Ellos pueden decir sí o no, con sus ventajas que hay que conocerlas”.