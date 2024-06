Petro reaccionó a demanda que alista oposición contra su polémica reforma pensional: “Qué egoísmo social tan brutal”

“Por estas razones, la reforma pensional, aprobada en Cámara de Representantes, fue viciada. Desde nuestro partido Centro Democrático vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico se apropie de 460 billones, que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos, para que hagan politiquería en el año 2026″ , dijo Espinal.

Voy a agotar todas las vías legales para proteger el ahorro de 18 millones de colombianos y detener esta nefasta e ilegal reforma pensional. Petro es un incapaz que perdió el control del país y que mediante todo tipo de trampas intenta aferrarse al poder. No lo vamos a permitir.… pic.twitter.com/H7Nq9tVg3s

“Imponen con mañas una reforma que le va a robar literalmente el ahorro a 18 millones de colombianos. No se necesita esta reforma para darle un apoyo económico a las personas vulnerables. Gustavo Petro lleva dos años gobernando y no lo ha hecho porque es incapaz, porque perdió el control del país. Su interés no es resolver el problema pensional, es aferrarse al poder. Es quedarse con la plata de nuestros ahorros”, dijo el senador del Centro Democrático.