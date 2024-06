Atención: presidente Gustavo Petro pidió que se discuta declarar un estado de excepción para facilitar obras públicas

En medio de una agenda regional que adelantó el presidente de la República Gustavo Petro en Popayán, en el Cauca, realizó una polémica declaración abriendo la puerta para que se discuta declarar en Colombia un estado de excepción.

De acuerdo con la tesis del mandatario colombiano, ese tipo de figura se debe discutir, con la finalidad de agilizar las obras públicas que permitan la transformación del territorio.

En su intervención recordó que ya le han tumbaron la declaratoria de una emergencia económica y social en La Guajira, drástico golpe que recibió su Gobierno del llamado cambio por parte de la Corte Constitucional.

“Entonces, aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que es que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá, digamos el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Está la ley, ahí están una serie de normas, a veces se la pasan por la faja, a veces no, pero se puede hacer lo mismo en la región en conflicto. Yo ya tengo una experiencia, a mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura?, ¿cómo está?, que me dijera por aquí, ¿cómo está ese estadio? Está parada la obra. Razón tiene la gente, ese presidente habla carreta, porque el estadio ¿dónde está? Si él mismo puso la primera piedra y el Ministerio de Deportes puso la plata, y bueno, en todo lo que se hace con una obra, ¿y por qué está parado?”.

“Porque han extorsionado al contratista, porque el que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, es la banda armada, y así es en todo, que la carretera aquí, que el parque allá, que el hospital, ¿quién va a ser el contratista del hospital en el plateado? Casi que les aseguro que queda desierta la licitación, o al menos un empresario amigo del grupo armado, que no va a ser el hospital, sino que le toca pasar la platica, porque si no lo hace, muere, o se tiene que ir con sus hijos, sus hijas, etcétera, es la situación real”, detalló el jefe de Estado.

También dijo: “Entonces, tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discútanlo. ¿O dentro de la arquitectura actual normativa, ordinaria, podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta. Las obras públicas en zonas, vamos a llamarlas zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar, si no, eso se condena a no hacer nada”.

“El Estado mismo a través de sus instrumentos. Entonces, aquí hay, yo los he estudiado, porque en varias reuniones hemos discutido estos temas. Vamos entre el Micay, en la parte alta de Jamundí. Eso es lo que se llaman los corredores, de acuerdo al clima, etcétera, hay hoja de coca, hasta donde se puede cultivar la hoja de coca, decenas de miles de hectáreas, no tantas como el Nariño, pero sí de una manera importante. Quienes cultivan, pues la población campesina, a veces indígena, afro, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, se mueren de hambre”, insistió el mandatario colombiano.