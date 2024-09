Petro sorprendió con mensaje, se sinceró y reconoció “error administrativo” de su Gobierno sobre el presupuesto 2023 - 2024

“Pudo ser menor el anticipo y no se hibieran amplificado los ingresos del 2023, o pudo repetirse la fórmula en el 2024, para anticipar el pago del impuesto del 2025″, anotó el jefe de Estado.

Además indicó el presidente de Colombia, en medio de una agenda que desarrolla está semana en Nueva York: “Yo hubiera preferido un desmonte gradual del anticipo para no provocar un salto grande en los ingresos de la nación. No fue así, el ministro Bonila no uso el decreto de Ocampo y lo que tuvimos fue una captación muy grande de impuestos en el 2023 y una muy baja en el 2024, dado que el.pago de impuesto de renta en el 2024 descuenta el anticipo pagado en el 2023″.