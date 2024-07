Petro volvió a mencionar el poder constituyente: “Le tienen miedo a la palabra, creen que es que me voy a reelegir, otra mentira”

En un frenético discurso que do este martes 16 de julio desde la Plaza de Bolívar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente hizo referencia a su controversial propuesta de un poder constituyente.

En su intervención, aseguró que esa figura del poder constituyente, la cual tiene en alerta a varios sectores políticos, según él, no es para buscar su reelección. Sin embargo, habló de reelegir un buen gobierno y una buena política.

“A la clase media que vino aquí a esta plaza pensando que le íbamos a quitar la pensión, igual que dijeron cuando se firmó el acuerdo de paz, que los guerrilleros se iban a quedar si dejaban las armas con la pensión de los viejos, yo les digo desde aquí, les mintieron, los engañaron, los engañaron tal cual llevan a los viejos en los días de elecciones de la mano de unas señoritas o de unos señores a votar por el que les va a quitar su pensión, por quien va a ser su verdugo, engañados, hoy aquí estamos haciendo algo importante, no solo dar un bono pensional ”, sostuvo Petro.

Y avanzó en su tesis: “Hoy aquí estamos entregando ciudadanía a la tercera edad, volviéndola sujeto político, como que hay que volver a la juventud de Colombia, sujetos pensadores en los demás, sujetos en el poder de decidir las cosas en Colombia, eso es lo que se llama poder constituyente, le tienen miedo a la palabra, creen que es que me voy a reelegir, otra mentira, aquí lo que hay que reelegir es la buena política, el buen gobierno, el gobierno en favor de los pobres, el gobierno del pueblo”.

El presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar volvió a mencionar el poder constituyente, expresó que “le tienen miedo a la palabra, creen que me voy a reelegir, otra mentira” y señaló “hay que reelegir es la buena política”. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/iTyNRaiVlS

“Si nos devuelven al pasado, si nos devuelven a ese pasado, lo que va a seguir es sucediendo lo que el pasado nos trajo, humillación, desalojo, violencia, hambre, masacre y sangre, Colombia no debe volver a la masacre y a la sangre, Colombia tiene que ir a una era de paz y una era de paz se llama una era de justicia social, su modelo neoliberal dueño del capital nos está llevando a la destrucción, a la violencia, un modelo de justicia social es posible y para ello hay que reformar leyes ”, dijo el mandatario colombiano.

Y avanzó en su discurso: “Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar indudablemente cosas, en tener ilusiones; de jóvenes se tienen muchísimas, a veces ilusiones que le vende a uno la televisión, tener el jet y viajar a Miami, y tener cualquier novia y descubrir después de que eso pasa, que ahí no estaba la ilusión, la ilusión está en otras intensidades menos fútiles”.

“La emoción está, por ejemplo, en sentir el amor del pueblo, en sentir la fuerza popular, no todos lo sienten, pero es una forma; sentir el amor es una de las mayores intensidades, el amor no lo da solo una mujer, unos hijos, a veces toda una sociedad, a veces las sociedades futuras que uno no conoce hoy, logran colocar ese sentimiento que hace que una persona pueda ser feliz, hoy estamos felices aquí, tenemos por qué celebrar”, dijo , por último el jefe de Estado.