Petro vuelve a nombrar a Andrés Hernández como cónsul en Ciudad de México tras fallo del Consejo de Estado que tumbó su designación

El Gobierno de Gustavo Petro insiste en nombrar en cargos diplomáticos a funcionarios que no pertenecen a esa carrera y cuyas designaciones ya fueron tumbadas por el Consejo de Estado.

Sin embargo, Hernández solo fue notificado oficialmente de esa determinación pasadas varias semanas y estuvo en Colombia haciendo la entrega oficial del cargo al Gobierno a mediados de junio. No obstante, bastaron dos semanas más desde su visita a Bogotá para que el Ministerio que dirige Luis Gilberto Murillo le regresara ese mismo rol que había ocupado.

“Si la sentencia tumbó mi nombramiento porque había en disponibilidad una persona de carrera, no porque no cumpliera requisitos, en tal caso no habría problema en hacer nuevamente el nombramiento subsanando los hechos que generaron que se tumbara el anterior”, le dijo el cónsul Hernández a SEMANA en una conversación del 19 de julio.