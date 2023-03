Pirry, arrepentido de haber votado por Gustavo Petro: “arrogancia, grandes decepciones, mi gran tristeza”

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, periodista, documentalista, publicó un video en el cual se mostró arrepentido de haber votado por el presidente Gustavo Petro. Según dijo, él votó por un cambio, pero se encontró con las tradicionales políticas clientelistas con tal de asegurar los propósitos políticos. El comunicador dijo que su “gran tristeza” radica en que él sí pensó que con este gobierno se vería un cambio, pero se encontró, de entrada, con las alianzas políticas que el mismo Petro criticaba con vehemencia cuando las denunciaba, en su calidad de congresista.

“Uno votó por un cambio y por unas ideas que le dieron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no hayan sucedido es otra cosa. Que por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio eso también es otra cosa. Gran decepción, muchas cosas del señor Petro, partiendo de las alianzas que terminó haciendo para asegurar el poder. Terminó haciendo alianzas con los liberales, con Cambio Radical, con los de la U. Ustedes saben, con los políticos ... hasta los costeños de toda la vida, no los costeños en general, yo quiero mucho a la población costeña, digo los políticos costeños corruptos de toda la vida. En este país el sistema está tan podrido que termina corrompiéndolo todo”, aseguró Pirry.

“Así que de entrada ese gran cambio ya parecía que no iba a ser un gran cambio porque iba tocar darle su tajadota a las alianzas. Pero esto está llegando a unos niveles donde uno, además de decepcionarse de que el señor Petro saliera con muchas cosas que uno no esperaba, como nombrar amigos en cargos públicos, que su señora (Verónica Alcocer) se la pase paseando en el avión presidencial, todo eso y cosas más terribles como lo de la investigación de corrupción de su hijo (Nicolás Petro), que si llega a dar un fallo de culpabilidad espero que le caiga todo el castigo de la ley, hasta pues mucha arrogancia. Y el señor es un poco reaccionario y bueno, en fin...”, agregó el periodista.

Acompañado de la primera dama, Verónica Alcocer, el presidente Gustavo Petro se hizo presente en el Carnaval del Suroccidente, un desfile que se goza toda la comunidad de este sector de Barranquilla - Foto: Presidencia de la República

“Pero, claro, es que esto no es un jardín de rosas y Colombia es un país muy complicado. Y, aparte de las grandes decepciones que uno ha encontrado en el señor Petro, que resultó tener muchas más cosas de los políticos de toda la vida de lo que uno se imaginaría, y que ahora lo pueden ligar con muchas cosas que él mismo denunciaba cuando era congresista, pues la verdad es muy decepcionante para uno como colombiano”, indicó Guillermo Arturo Prieto.

El presidente Gustavo Petro - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Pero, sobretodo, mi gran decepción y mi gran tristeza es lo que veo porque muchos creímos que sí se podía dar un cambio en Colombia sin que nos matáramos entre nosotros y un cambio es simplemente un país un poco más justo, un país en el que, por ejemplo, se pudiera garantizar la salud de los pobres, la educación, ese tipo de cosas sin volvernos un comunismo ni nada de eso. Pues, parece, eso nunca va a suceder, que somos un país del tercer mundo condenado a eso, a que el poder, el dinero, la política, las obras, todo, sea de cinco, siete, ocho, diez familias”, señaló Pirry.

Al margen de lo manifestado por Pirry, el presidente Gustavo Petro parece no estar muy reconciliado con la opinión en los primeros meses de este año. Por lo menos así lo demuestra la más reciente encuesta de la firma Invamer, según la cual la aprobación de la gestión del jefe de Estado cayó ocho puntos en febrero.

Según el estudio, publicado el primero de marzo, solo el 40 % de los colombianos aprueban su gestión en relación con el 48 % que le daba el visto bueno al trabajo del mandatario en diciembre de 2022. Es decir, cayó ocho puntos en apenas tres meses. La caída es más pronunciada si se tiene en cuenta que cuando llegó a la Casa de Nariño, en agosto del año pasado, el mandatario contaba con una aprobación del 56 %. En otras palabras: en cuestión de seis meses su imagen cayó 16 puntos porcentuales.

Francia Márquez tiene su vivienda en Dapa, Valle del Cauca, y llega en helicóptero. Otro tema que ha generado controversia y minado la credibilidad del gobierno Petro - Foto: SEMANA y captura de pantalla Twitter

La encuesta también deja ver que, mientras cae la aprobación de su gestión, también van en aumento los colombianos que consideran que no lo está haciendo bien. Según Invamer, la desaprobación de la gestión de Petro pasó de 20 puntos, en agosto del año pasado, a 51 % en febrero. Es decir, subió 31 puntos en apenas seis meses. Es la primera vez que el primer mandatario tiene números en rojo en este aspecto tras asumir la Presidencia. Desde agosto hasta diciembre, las cifras de aprobación eran mayores que las de desaprobación.