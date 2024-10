Polémica: director del Invima reconoce que hay medicamentos “caros” que no se están trayendo al país intencionalmente

Rossi se refirió a las “enfermedades raras” y los medicamentos para tratarlos y dijo que desde el marketing hacen que sean para pequeños grupos de población y que en general tienen un alto costo. “Eso nos lleva a un comentario que no me iba a guardar a propósito de los tiempos de aprobación de los productos de enfermedades raras para las innovaciones en general”, aseguró.

“Siempre la respuesta es muy compleja, pero empezamos diciendo, no pierdo la oportunidad para repetirlo: porque son muy caros. Son tan caros que sus precios hacen que sean medicamentos que no están destinados a países en desarrollo, ese no es el mercado para estos productos, es más el mercado donde se pueden hacer estudios clínicos que necesitan identificar nuevas indicaciones, nuevas patologías, nuevos nichos de mercado, pero los precios los sacan de nuestras posibilidades”, reconoció el funcionario.

“Tenemos un debate global con la industria farmacéutica de innovación de por qué son tan caros. Y los argumentos por los cuales son tan caros no son defendibles, no son aceptables y no lo son para los países en desarrollo. A esos precios no vamos a tener acceso y si tuviéramos acceso la razón por la cual ese es el precio, no es aceptable, no es defendible y ese es el motivo del debate”, afirmó Rossi.