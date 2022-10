¿Por qué se están retirando los policías? Ministerio de Defensa entregó respuestas, pero generó más dudas

En las últimas semanas, producto de los reajustes promovidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya son más de 40 los oficiales de la Policía que han salido de la institución.

El primer remezón fue con el cambio de la cúpula militar y de policía. Para el caso de esta última institución fueron más de 20 generales los que salieron.

Para quienes formaron parte de la institución, como el general Juan Carlos Buitrago, con dicha decisión se desarticuló la inteligencia de la Policía, pues aseguró que con la salida de los más de 20 generales se acaba con toda una generación de uniformados que se habían formado en la inteligencia, que eran expertos en combatir al crimen organizado y grupos como las Farc, los carteles de Medellín y de Cali, las disidencias de la exguerrilla y los nuevos fenómenos de criminalidad del país.

Pero no han salido sólo los altos mandos. Según cifras que manejan las autoridades, son más de 9 mil los uniformados de la Policía que han solicitado su retiro entre 2021 y agosto de este año.

En respuesta a este fenómeno, el Ministerio de Defensa envió un documento al Congreso en el que entregó las explicaciones del caso.

“La Policía Nacional señala que la razón de estos retiros que se han materializado durante la presente vigencia corresponde, en principio, al relevo generacional natural del personal de la institución y al ejercicio de la asignación de retiro”, indicó la entidad en el documento.

No obstante -señala el Ministerio de Defensa- el Estado ha generado instrumentos jurídicos que otorgan incentivos a todo el personal uniformado de la Policía.

Sigue la preocupación

Más allá de las explicaciones entregadas por el Gobierno, la preocupación por lo que está ocurriendo en la Policía sigue latente. Uno de los oficiales que salió de la institución en uno de los remezones hechos en los últimos días le dijo a SEMANA que la Policía podría entrar en crisis en un futuro próximo.

“Si es cierto que se fue una gran experiencia del mando estratégico de las instituciones armadas, la Policía sufrió un golpe con el remezón más que todo en las regiones, con los contactos empresariales, políticos y con la comunidad y eso se hace con oficiales de experiencia, y la salida de las personas con más antigüedad golpea, y más cuando son varias generaciones las que salen, como ocurrió en este caso”, dijo.

Así mismo, indicó que con el retiro de los generales se envió el mensaje de que no hay garantías en la institución para ascender y por eso hay desmotivación dentro de la misma.

También expresó que el problema no solamente se está presentando en los oficiales. Explicó que la base de la Policía, que son los suboficiales, los del nivel ejecutivo, ingresan a la Policía, se capacitan, estudian y tras cumplir el tiempo de servicio se van para el sector privado con mejores sueldos y menos riesgos.

“Los oficiales no superan el 10 % de la Policía Nacional. La base, el mando medio de la Policía, cuando cumple su servicio se retira de manera inmediata; hoy no hay esa expectativa de querer llegar a comisario o sargentos mayores, porque también ven que las garantías de estabilidad no son las mismas que se presentaban hace unos años”, señaló.