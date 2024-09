Presidencia dice que Petro puede llamar “asesinos” a quienes gritan “fuera Petro” porque hace parte de su libre expresión

La magistrada del Consejo de Estado, Stella Janeth Carvajal, admitió la tutela presentada y ordenó que en un tiempo, no mayor a dos días, la Presidencia de la República responda a la acción interpuesta donde se exige la retractación de Gustavo Petro al tildar de “asesinos” a quienes han marchado contra su Gobierno. “Infórmese a la parte demandada que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito, puede rendir informe sobre los hechos y las pretensiones objeto de la presente acción”, dice la magistrada.

Por esa razón, la Presidencia respondió a la solicitud del Consejo de Estado y la abogada, Carolina Jiménez, apoderada del mandatario, respondió todos los cuestionamientos, pero indicó que la retractación no es procedente por cuando Petro no se dirigió a ninguna persona en específico.

“Ratificando la improcedencia de la presente acción de tutela, se observa que las declaraciones cuestionadas por el accionante no lo individualizaron, no se refirieron a él y tampoco se está indicando o probando de manera clara qué daño concreto le han causado de manera individual y que deban ser protegidas por medio de una acción de tutela. En consecuencia, la ausencia de una individualización en el presente caso evidencia una carencia de legitimación en la causa por activa en cabeza del accionante que obligan a desestimar la presente acción constitucional”, dice la respuesta de la abogada.

Petro generó turbulencia en redes: dijo que quienes le dicen “fuera Petro” son “asesinos” y “ricos” que no se aguantan a un piel “café de leche”

¿Cuáles fueron las palabras de Gustavo Petro?

“No le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro”, indicó en su intervención.

Así mismo, durante su intervención agregó que eso pasa porque “no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones; que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.