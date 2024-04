Presidente de la Cámara, Andrés Calle, sale en defensa del Gobierno Petro: “Tiene una gran promesa que cumplir con un pueblo que lo eligió”

Considera que el Gobierno tiene las facultades legales para implementar su propuesta. Pidió que le den desde la Casa de Nariño más juego al Partido Liberal y cuestionó la postura del líder de esa colectividad, con quien no está de acuerdo.

ANDRÉS CALLE (A.C.): La Comisión Séptima de Senado tenía que tramitar una reforma a la salud, que había sido discutida en la Cámara de Representantes. Había avanzando en un consenso en su procedimiento y tenía que decidir si mejorarla en el debate del Senado o simplemente archivarla y desechar toda esa concertación. Desafortunadamente se decidió por la segunda y es cercenar ese sueño de los colombianos de tener un mejor sistema de salud. La realidad de hoy es que seguimos con un sistema en crisis, seguimos con los despachos judiciales abarrotados de tutelas de nuestros pacientes, que tienen que encadenarse para poder recibir un servicio de salud que en los territorios no hay una atención preventiva de las enfermedades. En los territorios de la Colombia más profunda no hay un servicio de salud real, esa es la realidad con la que nos despertamos los colombianos. La decisión de archivar la reforma a la salud no mejoró nada.