Presidente de la Cámara le pedirá al Gobierno Petro ser realista en la agenda legislativa que radicará en el Congreso

Por esa razón, el presidente de la Cámara dijo que toda la responsabilidad no puede recaer sobre la Cámara y que el gabinete ministerial debe asumir responsabilidades.

Salamanca señaló que trabajará para que haya un ambiente armónico entre las bancadas y que espera que las partes puedan dirimir sus diferencias para no trasladar el debate político al de las iniciativas que llegarán a la plenaria.

Así mismo, dijo que él no es el candidato del Gobierno Petro y que llegó a la presidencia de la Cámara en un ejercicio democrático, tras una campaña que hizo con diferentes sectores y que eso le abrió el camino para llegar a la mesa directiva. “Yo soy verde de toda la vida, voté por Petro y no me arrepiento, pero en la presidencia de Cámara tengo que darles garantías a todos los sectores”.