Juan Fernando Cristo exigirá explicaciones a disidencias de la Farc en mesa de diálogo por “uso indebido” de camionetas de la UNP

Además, aseguró sobre eventuales sanciones: “Los escoltas, la persona que iba coordinando el esquema, ha debido ver que personas que no hacen parte del estado protegido no podían subir a los vehículos y los 60 millones no sé en qué los tendrían metidos, pero en los vehículos de la UNP no se debe llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrecho, ni munición ni nada de eso”.